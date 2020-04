Coronavirus: finita riunione capigruppo-governo, richieste maggioranza su dl aprile (2) (Di venerdì 24 aprile 2020) (Adnkronos) – Nella riunione dei capigruppo con Gualtieri e D’Incà, il governo ha ribadito i numeri del Def e del decreto aprile. Dalle parti di Iv, si fa sapere, ci si è concentrati su alcune proposte. Intanto che il reddito di emergenza non sia un nuovo reddito cittadinanza ma le risorse temporanee siano affidate a comuni che conoscono meglio le situazioni più critiche: non sia un assistenzialismo perenne. Quindi più soldi alle imprese : liquidità sospensione dei pagamenti , il punto è costruire ricchezza e lavoro vero per ripartenza con chi può farlo. E poi sblocco cantieri per 120 mld ( scuole infrastrutture e città), interventi per famiglie con un sostegno durante la fase 2 mentre le scuole sono chiuse e interventi a sostegno del Turismo e di agricoltur.aL'articolo Coronavirus: finita riunione ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : finita riunione capigruppo-governo - richieste maggioranza su dl Aprile

Coronavirus - Robert Koch Institut avvisa : “Purtroppo non è finita”

Coronavirus : in Germania “l’emergenza non è finita - ci sono pochi morti solo perché le misure restrittive sono state tempestive” (Di venerdì 24 aprile 2020) (Adnkronos) – Nelladeicon Gualtieri e D’Incà, ilha ribadito i numeri del Def e del decreto. Dalle parti di Iv, si fa sapere, ci si è concentrati su alcune proposte. Intanto che il reddito di emergenza non sia un nuovo reddito cittadinanza ma le risorse temporanee siano affidate a comuni che conoscono meglio le situazioni più critiche: non sia un assistenzialismo perenne. Quindi più soldi alle imprese : liquidità sospensione dei pagamenti , il punto è costruire ricchezza e lavoro vero per ripartenza con chi può farlo. E poi sblocco cantieri per 120 mld ( scuole infrastrutture e città), interventi per famiglie con un sostegno durante la fase 2 mentre le scuole sono chiuse e interventi a sostegno del Turismo e di agricoltur.aL'articolo...

RaiNews : Diminuiscono i decessi in Spagna che dall'inizio dell'epidemia sono stati oltre 22mila. In Germania il dato sulle i… - TV7Benevento : Coronavirus: finita riunione capigruppo-governo, richieste maggioranza su dl aprile (2)... - CarmelinaCarmi : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 la Lega calcio #Olanda: stagione finita. I posti per le coppe europee decisi sulla base della classifica… - kappaespada : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 la Lega calcio #Olanda: stagione finita. I posti per le coppe europee decisi sulla base della classifica… - RaiNews : #coronavirus #covid19 la Lega calcio #Olanda: stagione finita. I posti per le coppe europee decisi sulla base della… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus finita Coronavirus, un tagliando rosa a Wuhan, la «guerra» in città non è finita Corriere della Sera Coronavirus: finita riunione capigruppo-governo, richieste maggioranza su dl aprile (2)

(Adnkronos) – Nella riunione dei capigruppo con Gualtieri e D'Incà, il governo ha ribadito i numeri del Def e del decreto Aprile. Dalle parti di Iv, si fa sapere, ci si è concentrati su alcune ...

Coronavirus in Calabria, nel Vibonese i contagi salgono a 78. Positivo un giovane della frazione Bivona di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA – È un ragazzo residente nella frazione Bivona di Vibo Valentia il 78esimo caso di positività al Covid-19 nel territorio provinciale e ok 19esimo in quello ... La quarantena del 19enne ...

(Adnkronos) – Nella riunione dei capigruppo con Gualtieri e D'Incà, il governo ha ribadito i numeri del Def e del decreto Aprile. Dalle parti di Iv, si fa sapere, ci si è concentrati su alcune ...VIBO VALENTIA – È un ragazzo residente nella frazione Bivona di Vibo Valentia il 78esimo caso di positività al Covid-19 nel territorio provinciale e ok 19esimo in quello ... La quarantena del 19enne ...