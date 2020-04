Coronavirus | Filiera Italia | bene Michel su autonomia strategica’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Particolare plauso merita un passaggio del testo delle conclusioni del presidente del Consiglio Europeo Charles, diffuso ieri dopo la videoconferenza tra i capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea. In riferimento alla ripresa economica viene infatti espressa ‘la massima importanza di aumentare l’strategica dell’Unione e di produrre beni essenziali in Europa'”. Queste formali dichiarazioni incontrano l’apprezzamento da parte del presidente di, Enzo Moavero, il quale sottolinea come la solenne affermazione “riconosca esplicitamente gli auspici fin qui espressi dal settore agroalimentare e l’azione di sensibilizzazione in ambito europeo sviluppata nelle ultime settimane dalla stessa fondazione”.L'articolosu ...