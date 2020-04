Coronavirus, Fase 2 e orari di lavoro: da smart working a turni su 7 giorni (Di venerdì 24 aprile 2020) Dal 4 maggio si apre la Fase 2 e si ragiona sui futuri orari di lavoro, dallo smart working alla diluizione dei turni spalmati su 7 giorni. Dai dati sul lockdown, adottato per far fronte all’emergenza Coronavirus, si evince che un lavoratore su tre si è dovuto fermare e in numeri sono impressionanti. Seocndo l’Istat, … L'articolo Coronavirus, Fase 2 e orari di lavoro: da smart working a turni su 7 giorni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus e Fase 2 : le regole per negozi e parrucchieri

Coronavirus e Fase 2 : la Valle d’Aosta nomina comitato tecnico per la ripresa

