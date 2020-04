Coronavirus, Ecuador: Trump promette l’invio di ventilatori polmonari (Di venerdì 24 aprile 2020) Gli Stati Uniti invieranno all’Ecuador ventilatori polmonati per aiutare il paese a fare fronte alla pandemia del nuovo Coronavirus. “Ho avuto una grande conversazione con il presidente dell’Ecuador Lenin Moreno. Invieremo loro ventilatori polmonari, che abbiamo prodotto in abbondanza, di cui hanno un disperato bisogno e li aiuteremo in altri modi. Stanno combattendo duramente contro Coronavirus!”, ha scritto Trump sul suo account Twitter. I casi di contagio da Covid-19 in Ecuador sono saliti ieri a 22.160, rispetto ai 11.183 casi confermati il giorno precedente. Il ministro della Sanita’, Juan Carlos Zevallos, ha negato la presenza di un nuovo focolaio di infezioni nel paese, spiegando che il maggior numero di contagi registrati si deve all’aumento dei test processati. “Il rapporto tra risultati confermati e non e’ praticamente del ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Ecuador la quarantena è impossibile. Ma c’è qualcosa che resiste alla pandemia

Coronavirus - allarme in Ecuador : situazione drammatica

Internazionale : In Ecuador i morti sono 15 volte di più di quelli conteggiati dal governo. Dal liveblog di Internazionale.

Il sistema sanitario è collassato e secondo un'analisi del New York Times il numero dei morti è 15 volte più alto di quanto dicano i dati ufficiali Il numero dei morti per l’epidemia da coronavirus in ...

Coronavirus, l’Uboldo dice grazie da Cernusco in quattordici lingue/ VIDEO

All’appello del presidente Carlo Assi per l’Uboldo in piena emergenza Coronavirus, hanno risposto i donatori di 14 Paesi, "i più poveri e per questo il gesto è ancora più significativo", sottolinea.

