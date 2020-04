Coronavirus e quarantena, come affrontare l’isolamento? Ecco i consigli dei sommergibilisti della Marina Militare (Di venerdì 24 aprile 2020) Il passaggio da una vita dinamica, prima, ad una molto più “limitata”, ora, sta causando qualche problema per una larga fascia della popolazione italiana. Una realtà non affatto nuova per alcune professioni, come per esempio quella del sommergibilista o dell’astronauta, che si svolgono in condizioni di isolamento. La componente subacquea contribuisce, inoltre, al tentativo che sta compiendo la Marina Italiana nei confronti dei connazionali. Ecco, quindi, i consigli dei sommergibilisti per aiutare ad adattarsi alle situazioni che stiamo vivendo tutti noi, restando a casa. È quanto riporta, in un focus, In a Bottle. I sottomarini sono uno degli ambienti di lavoro più affascinanti, ma anche più duri di tutto il mondo militare. La sicurezza del mezzo, e la sua efficacia, non sono tuttavia il frutto della sola tecnologia, ma ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : a Taranto è arrivata la Costa Favolosa - ora quarantena

Coronavirus | Vieri ingrassato durante la quarantena : “Peso 106 Kg”

Coronavirus - studentessa di 17 anni si suicida : “Aveva paura di restare in quarantena” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il passaggio da una vita dinamica, prima, ad una molto più “limitata”, ora, sta causando qualche problema per una larga fascia della popolazione italiana. Una realtà non affatto nuova per alcune professioni,per esempio quella del sommergibilista o dell’astronauta, che si svolgono in condizioni di isolamento. La componente subacquea contribuisce, inoltre, al tentativo che sta compiendo la Marina Italiana nei confronti dei connazionali., quindi, idei sommergibilisti per aiutare ad adattarsi alle situazioni che stiamo vivendo tutti noi, restando a casa. È quanto riporta, in un focus, In a Bottle. I sottomarini sono uno degli ambienti di lavoro più affascinanti, ma anche più duri di tutto il mondo militare. La sicurezza del mezzo, e la sua efficacia, non sono tuttavia il frutto della sola tecnologia, ma ...

VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Vi invito a leggere oggi su «Repubblica» il «Diario dalla Quarantena» di Paolo Rumiz,… - fanpage : In Cina 11 milioni di persone tornano in quarantena: Coronavirus “importato” da una studentessa - LaStampa : Non può giocare con i bambini, la tristezza del cane diventa foto simbolo della quarantena da coronavirus… - stefanonline84 : RT @segnanti: Bagdad, aprile 2020 «~Statev ã käs~Allåhnm e kivemmuò~» Il califfo dell'ISIS ordina ai suoi miliziani di rispettare la quara… - flaviamarrucci : RT @fulviocerutti: Non può giocare con i bambini, la tristezza del cane diventa foto simbolo della quarantena da coronavirus @lazampa @last… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quarantena Coronavirus, la nuova casa per resistere in quarantena QUOTIDIANO.NET Coronavirus, la Storia è tornata. E non possiamo più scappare

Oggi la Storia ci frana sotto i piedi e ci rinchiude in casa. Non eravamo abituati, infatti stiamo tentando di scappare. Con quell’ironia che spesso non è ironia dei video «divertenti» in quarantena, ...

Coronavirus, i cubani pronti alla fase due

dove loro lavorano da un mese – la Brigata di medici e infermieri cubani è pronta alla fase due della lotta al Covid 19. I 53 specialisti si sono detti disponibili per visite a domicilio a pazienti in ...

Oggi la Storia ci frana sotto i piedi e ci rinchiude in casa. Non eravamo abituati, infatti stiamo tentando di scappare. Con quell’ironia che spesso non è ironia dei video «divertenti» in quarantena, ...dove loro lavorano da un mese – la Brigata di medici e infermieri cubani è pronta alla fase due della lotta al Covid 19. I 53 specialisti si sono detti disponibili per visite a domicilio a pazienti in ...