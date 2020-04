Coronavirus e Fase 2 | la Valle d’Aosta nomina comitato tecnico per la ripresa

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Individuare gli interventi attraverso una fotografia della situazione dellad’Aosta per poter avviare della “ripartenza”: è questo l’obiettivo che ha spinto il Governo regionale are una cui è stato affidato il compito di mappare il momento economico e sociale, in questadell’emergenza COVID-19, sull’intero territorio valdostano. Il, a cui è stato dato un breve tempo di azione, sulla base delle indicazioni che arriveranno dal Governo nazionale per avviare la programmazione delle misure necessarie per ladelle attività durante la cosiddetta2, dovrà avviare le opportune verifiche per consentire la gradualedelle attività sociali, commerciali, produttive e artigianali, così come del mondo della scuola e della formazione, ...