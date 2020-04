Coronavirus | Donald Trump: iniezioni di candeggina per uccidere il virus (Di venerdì 24 aprile 2020) Donald Trump scatena le polemiche con la sua ultima assurda proposta: iniezioni di candeggina per combattere il Coronavirus. Testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il Coronavirus. E’ l’ultima proposta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ipotesi che ha subito scatenato le critiche di molti esperti pronti a … L'articolo Coronavirus Donald Trump: iniezioni di candeggina per uccidere il virus è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Coronavirus : Donald Trump firma lo stop all’immigrazione

Coronavirus - Usa : è scontro tra Donald Trump e le autorità sanitarie

