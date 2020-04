Coronavirus: Descalzi, ‘Eni ha tenuto, mid-downstream andato molto bene’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Eni ha tenuto. La cassa di quasi 2 miliardi di euro ha coperto gli investimenti. Il settore mid-downstream è andato molto bene, nonostante l’effetto Coronavirus, con un ebit di 600 milioni. Anche il refining & marketing, con un ebit di 81 milioni di euro, ha avuto una performance positiva, nonostante i consumi siano scesi anche dell’80% a causa del Covid-19”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi in un’intervista a MF-Milano Finanza che sarà pubblicata domani.L'articolo Coronavirus: Descalzi, ‘Eni ha tenuto, mid-downstream andato molto bene’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Descalzi (Eni) - ‘revisione piano - significativa riduzione Capex’** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Eni ha. La cassa di quasi 2 miliardi di euro ha coperto gli investimenti. Il settore mid-bene, nonostante l’effetto, con un ebit di 600 milioni. Anche il refining & marketing, con un ebit di 81 milioni di euro, ha avuto una performance positiva, nonostante i consumi siano scesi anche dell’80% a causa del Covid-19”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudioin un’intervista a MF-Milano Finanza che sarà pubblicata domani.L'articolo, ‘Eni ha, mid-bene’ CalcioWeb.

