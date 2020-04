ninda1952 : RT @ProvinciaBZ: +++ L' #Europa è il tema al centro della conferenza stampa di oggi dalle 17 LIVE in lingua italiana con collegamento a Bru… - SassiLive : CORONAVIRUS, DEPUTATO ROSPI (ALTERNATIVA POPOLARE): “CAVA DEL SOLE COME UN ENORME DRIVE-IN PER RILANCIARE IL MONDO… - Euregio_Tirol : RT @ProvinciaBZ: +++ L' #Europa è il tema al centro della conferenza stampa di oggi dalle 17 LIVE in lingua italiana con collegamento a Bru… - Enki2270 : RT @GAngrilli: 24 Aprile , 13:54 (ANSA) Sette deputati del M5s hanno votato sì all'ODG di Fdi che impegna Governo a non utilizzare in alcun… - GAngrilli : 24 Aprile , 13:54 (ANSA) Sette deputati del M5s hanno votato sì all'ODG di Fdi che impegna Governo a non utilizzare… -

Coronavirus: deputato alla Camera con febbre e senza mascherina, 'ero solo accaldato'

Misure più stringenti a Montecitorio per contrastare il Covid-19. Eppure oggi, quando in Aula arriva il voto sul Cura Italia, scoppia il caso del parlamentare ‘ribelle’, che, incurante del giro di ...

Coronavirus, deputato della Lega entra alla Camera con la febbre

Questa mattina in Aula, in un clima permeato di vari scontri tra Lega e Pd in merito alle misure di sicurezza anti coronavirus alla Camera, un deputato del Carroccio si è presentato con la febbre.

