Coronavirus: deputato alla Camera con febbre e senza mascherina, ‘ero solo accaldato’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Misure più stringenti a Montecitorio per contrastare il Covid-19. Eppure oggi, quando in Aula arriva il voto sul Cura Italia, scoppia il caso del parlamentare ‘ribelle’, che, incurante del giro di vite, arriva ai tornelli della Camera con qualche linea di febbre al di sopra della soglia consentita. Non solo, il deputato della Lega si rifiuta di misurarla una seconda volta e fa il suo ingresso a Montecitorio. Dove, per giunta, gli assistenti parlamentari prima e i questori poi devono pregarlo di mettere la mascherina, che è restio a indossare. Scena che si ripete anche in Aula, quando si ‘becca’ due rimbrotti della presidente di turno Maria Edera Spadoni che lo invita a indossare come si deve la protezione personale.Con 37.4 di temperatura alla Camera non si può entrare. Ma per i parlamentari vigono ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : deputato alla Camera con febbre e senza mascherina - ‘ero solo accaldato’ (2)

Coronavirus - deputato della Lega entra alla Camera con la febbre

