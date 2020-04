Coronavirus, De Micheli: “Incentivi per bici, bici elettriche e monopattini”. Nuove regole nei negozi: ecco come riapriranno (Di venerdì 24 aprile 2020) “Nel prossimo decreto legge, ci saranno incentivi per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini”. Parla della ‘fase due’ la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che al Corriere della Sera spiega che il momento della ripartenza dal 4 maggio sarà graduale. “Ci saranno regole chiare nelle stazioni dei mezzi pubblici e negli aeroporti, in particolare segnaletica e percorsi guidati per garantire flussi unidirezionali in entrata e uscita e il distanziamento sociale di un metro”, spiega la ministra, aggiungendo che il governo “sta confermando e implementando il protocollo del 20 marzo”. Regole stringenti anche per la riapertura dei negozi: dalla sanificazione degli ambienti due volte al giorno (forse anche di più per i parrucchieri) fino alla sterilizzazione degli strumenti ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il question time alle ministre Lamorgese e De Micheli. Segui la diretta dall’Aula

