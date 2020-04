Coronavirus | De Luca | “Fase due? Qualcuno mi ha chiesto se si potrà riprendere con la

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) “Fase 2? Coi numeri che abbiamo possiamo aprire gradualmente e con prudenza. Ma chiariamo: va mantenuto il rigore nei comportamenti, come il distanziamento sociale e l’obbligatorietà della mascherina dal 1 maggio. Non è che torniamo a come eravamo 3 mesi fa”. E’ il monito del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della sua diretta informativa settimanale su Facebook. E racconta un aneddoto a riguardo: “mi ha scritto chiedendomi se si potevala movida. La mia risposta è stata semplice: ma tu sei scemo o sei buono? C’è gente che si è bevuto il cervello”. Dechiarisce sulle sue dichiarazioni della scorsa settimana: “C’è stato al Nordche ha ritenuto di aprire un dibattito del tutto sgangherato. Siamo entrati pienamente nella fase 2 ...