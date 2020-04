Coronavirus, così la Rsa di Grado ha rischiato di accogliere pazienti a sua insaputa. Erano stati evacuati da una struttura di Trieste (Di venerdì 24 aprile 2020) L’idea di trasferire pazienti Covid in Rsa non è un’esclusiva della Lombardia. In Friuli sono arrivati addirittura a tentare di farlo senza avvisare chi li avrebbe dovuti accogliere. È successo a Grado, dove la Residenza sanitaria assistita privata Ospizio Marino la settimana prima di Pasqua si era accordata con l’azienda sanitaria per accogliere durante la convalescenza dei pazienti covid negativizzati e dimessi dall’ospedale di Monfalcone. Salvo poi scoprire di aver invece dato la disponibilità ad ospitare sia 25 pazienti negativi che un massimo di 50 Covid positivi. Come appurato dal sindaco, Dario Raugna, che a seguito di notizie di stampa aveva contattato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi per capire cosa stesse accadendo. E, avendogli quest’ultimo riferito che la Rsa era consenziente, aveva dato la massima ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il mondo del calcio vince lo scudetto dei cattivi. Ma non è sempre stato così

