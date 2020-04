Coronavirus | contributo affitti in Campania | fino a 750 euro per 3 mesi

Leggi su 2anews

(Di venerdì 24 aprile 2020) Regione: pubblicato l’avviso per il sostegno all’affitto delle abitazioni principali, per un importo complessivo di 6.450.674. Ecco chi può richiederlo. La direzione generale dell’Assessorato al Governo del territorio della Regioneha pubblicato l’avviso per il sostegno all’affitto delle abitazioni principali, per un importo complessivo di 6.450.674. Potranno accedere ali nuclei familiari titolari di un contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da Covid-19. L’ammontare delconcesso è pari al 50% del canone mensile, per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a 750. La domanda per la concessione delva presentata al Comune dove è situato ...