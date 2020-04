Coronavirus | concessioni balneari prorogate fino al 2033 Proposta di Franceschini

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il ministro Darioha affermato di voler far inserire nel provvedimento di imminente emanazione del Governo sulle misure di sostegno all'economia messa in ginocchio dalle conseguenze dell'epidemia da Covid19 anche un passaggio che conferma la proroga aldelledemaniali marittime e lacustri in scadenza il 31 dicembre 2020

Approvato in commissione bilancio l’emendamento che abbatte i canoni di concessione demaniale per l’anno in corso e del 50% per l ... corretto - affermano Caronia e Pullara - che dà reale ossigeno ...da lunedì darà ulteriori concessioni ai cantieri edili (da 10 a 15 addetti), alle aziende (dal 50 al 60% del personale impiegato) oltre al riapertura di alcune attività, ad esempio i parrucchieri.