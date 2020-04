Coronavirus, concerti e spettacoli dal vivo: si fa strada l’ipotesi “live drive-in” (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus: ipotesi “live drive-in” per permettere concerti e spettacoli Si fa strada l’ipotesi “live drive-in” per permettere la realizzazione di concerti e spettacoli dal vivo anche durante la fase 2, quella della “convivenza” con il Coronavirus. Fino ad ora, infatti, è stato escluso in maniera categorica la ripresa di attività che prevedono la presenza contemporanea di decine o centinaia di persone in spazi ristretti o chiusi. Su questo tema, infatti, il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, è stato piuttosto netto: “Non sono attività che possiamo immaginare finché non avremo un vaccino”. Tuttavia, quattro società, Utopia Srl, Zoo Srl, Italstage, e 3D Unfold, hanno dato vita al progetto “Live drive-In”. L’idea è molto semplice: permettere, così ... Leggi su tpi Brian May sul Coronavirus : “Sarà sicuro riaprire i concerti a migliaia di fan?”

