Agenzia_Ansa : Terminata dopo circa due ore la cabina di regia governo-enti locali. Conte: 'Per la prossima estate campagna 'Viagg… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Conte rivede le Regioni il 22, spiragli per le ripartenze il 27 aprile #Covid_19 #ANSA… - TV7Benevento : Coronavirus, cabina Benessere Italia e Chiesi farmaceutici a sostegno trasporti... - ansa2030 : Coronavirus: cabina 'Benessere' e Chiesi donano 50mila gel. A trasporto pubblico e privato, da treni a bus e autotr… - Adnkronos : #Coronavirus, cabina Benessere Italia e #Chiesifarmaceutici a sostegno trasporti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cabina

Adnkronos

Guanti e mascherine sono previste per i controllori, possono non indossarla gli autisti di metropolitana se sono soli in cabina. Leggi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sull'emergenza ...C’è anche la possibilità di utilizzare la “leva tariffaria” ovvero il diverso prezzo dei biglietti per evitare ogni tipo di assembramento nel trasporto pubblico nella bozza di lavoro del ministero dei ...