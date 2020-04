Coronavirus, boom di tamponi nelle ultime 24 ore nelle Marche: positivo solo il 5% (Di venerdì 24 aprile 2020) In base ai dati forniti dal Gores, sono 76 i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle Marche. Si registra un incremento nel numero dei nuovi contagi giornalieri: ieri erano 28 ma ciò è dovuto al maggiore numero di tamponi effettuati. I positivi 24 ore fa erano 28 su 1.130 tamponi esaminati (2%) oggi sono 76 su 1.440 test effettuati (5%). Il numero dei casi positivi nella regione da inizio emergenza è salito a 6.028 su 33.113 test effettuati. Dal 9 aprile gli incrementi giornalieri sono stati di 127 (12% dei test effettuati), 92 (9%), 78 (17%), 45 (10%), 77 (12%), 79 (7%), 86 (8%), 53 (4%), 48 (4%), 57 (6%) 51 (5%), 47 (3%), 28 (2%) e 76 (5%).L'articolo Coronavirus, boom di tamponi nelle ultime 24 ore nelle Marche: positivo solo il 5% Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - boom di guariti in Toscana : 533 (+ 41 - 2%). Sono 97 i nuovi casi e 19 i decessi

Coronavirus - il bollettino di oggi : boom di guariti - oltre i 3 mila!

Coronavirus : boom di app - 89 in 17 regioni (Di venerdì 24 aprile 2020) In base ai dati forniti dal Gores, sono 76 i nuovi casi positivi al. Si registra un incremento nel numero dei nuovi contagi giornalieri: ieri erano 28 ma ciò è dovuto al maggiore numero dieffettuati. I positivi 24 ore fa erano 28 su 1.130esaminati (2%) oggi sono 76 su 1.440 test effettuati (5%). Il numero dei casi positivi nella regione da inizio emergenza è salito a 6.028 su 33.113 test effettuati. Dal 9 aprile gli incrementi giornalieri sono stati di 127 (12% dei test effettuati), 92 (9%), 78 (17%), 45 (10%), 77 (12%), 79 (7%), 86 (8%), 53 (4%), 48 (4%), 57 (6%) 51 (5%), 47 (3%), 28 (2%) e 76 (5%).L'articolodi24 oreil 5% Meteo Web.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia boom di guariti: sono oltre 3mila | Indice di contagiosità sotto lo 0,7, Borrelli: 'Dati con… - Agenzia_Ansa : A New York, boom di parti in casa per paura di contagi in ospedale #coronavirus #cronachedellapandemia #ANSA - jacopopaoletti : Attraverso i nostri strumenti di analisi proprietari in ambito #SEO/#SEM, con @SeoTesterOnline abbiamo realizzato u… - TViweb : Post Edited: CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO: BOOM DI CONTAGI A VERONA E BELLUNO, MEGLIO IL RESTO DELLA REGIONE, C - TViweb : Post Edited: CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO VENETO ORE 8: BOOM DI CONTAGI A VERONA E BELLUNO, MEGLIO IL RESTO DELLA R -