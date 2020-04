Coronavirus, azienda cinese: “Buoni risultati sulle scimmie del nostro vaccino” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il risultato è stato pubblicato sul sito BioRxiv che condivide gli articoli scientifici non ancora revisionati per la pubblicazione su una rivista ufficiale. Ma, stando all’azienda cinese Sinovac, sono buoni i risultati sulle scimmie dal vaccino contro la Covid-19 sviluppato nei loro laboratori. Parallelamente è stata avviata una sperimentazione sull’uomo, su 144 volontari. Il vaccino, che contiene il virus inattivato, ha protetto gli animali dall’infezione senza effetti collaterali e il 16 aprile sono iniziati gli studi sull’uomo, per valutare sicurezza e risposte immunitarie. La società spera di iniziare gli studi di fase II entro la metà di maggio su circa 1.000 persone. Nei test sono state somministrate due diverse dosi del vaccino a otto scimmie macaco rhesus. Tre settimane dopo, il virus Sars-CoV-2 è stato introdotto nei ... Leggi su ilfattoquotidiano Q Talks - Noleggio auto e flotte aziendali nel post Coronavirus : ne parliamo oggi alle 15.30

Q Talks - Noleggio auto e flotte aziendali nel post coronavirus : ne parliamo oggi alle 15.30

Coronavirus - la Cina dona altri 30 milioni di dollari all’Oms. Nasce il consorzio europeo per trovare un vaccino : c’è anche un’azienda italiana (Di venerdì 24 aprile 2020) Il risultato è stato pubblicato sul sito BioRxiv che condivide gli articoli scientifici non ancora revisionati per la pubblicazione su una rivista ufficiale. Ma, stando all’Sinovac, sono buoni idal vaccino contro la Covid-19 sviluppato nei loro laboratori. Parallelamente è stata avviata una sperimentazione sull’uomo, su 144 volontari. Il vaccino, che contiene il virus inattivato, ha protetto gli animali dall’infezione senza effetti collaterali e il 16 aprile sono iniziati gli studi sull’uomo, per valutare sicurezza e risposte immunitarie. La società spera di iniziare gli studi di fase II entro la metà di maggio su circa 1.000 persone. Nei test sono state somministrate due diverse dosi del vaccino a ottomacaco rhesus. Tre settimane dopo, il virus Sars-CoV-2 è stato introdotto nei ...

LegaSalvini : LE IENE: 'Coronavirus: quello 'strano' appalto alla ditta dove lavora la moglie del viceministro. Un appalto di fo… - msgelmini : C’è una grande “azienda” italiana che sta morendo di #coronavirus: il #turismo. Il governo si svegli. - fattoquotidiano : Coronavirus, la Regione Sardegna spende 18,5 milioni di euro per 4 milioni di mascherine da una società calabrese.… - Ilikepuglia : Coronavirus, salgono a 66 i casi positivi nell'azienda 'Siciliani' a Palo del Colle - aldoceccarelli : RT @thebrightside0: #buonoasapersi?? Le @GeneraliItalia ci hanno contattato per chiarire che la loro azienda non ha nulla a che fare con le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus azienda Coronavirus, azienda di lavorazione carni di Palo del Colle sospende l'attività: la Asl valuta la chiusura La Repubblica Coronavirus, a Roma un albergo su tre non riaprirà più. La crisi durerà due anni

Tali imposte non tengono però conto dell'andamento economico delle aziende essendo applicate su parametri non legati ai risultati di bilancio”. E la situazione del settore turismo è tra le più ...

Coronavirus, Albertini "Calcio pronto a ripresa quando deciderà governo"

Sappiamo che dobbiamo convivere con il virus. Il calcio è un'azienda oltre che un intrattenimento e quindi stiamo cercando di mettere in campo tutte le sue responsabilità aspettando le decisioni ...

Tali imposte non tengono però conto dell'andamento economico delle aziende essendo applicate su parametri non legati ai risultati di bilancio”. E la situazione del settore turismo è tra le più ...Sappiamo che dobbiamo convivere con il virus. Il calcio è un'azienda oltre che un intrattenimento e quindi stiamo cercando di mettere in campo tutte le sue responsabilità aspettando le decisioni ...