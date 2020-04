Coronavirus Anzio, situazione invariata al 24 aprile 2020 (Di venerdì 24 aprile 2020) «Anche oggi non ci sono nuovi casi positivi al Covid-19. Pertanto, al momento, i pazienti positivi al Coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni della direzione generale dell’Asl Roma 6, restano complessivamente nove. Auguro loro una pronta guarigione», lo comunica in una nota il Comune di Anzio. Coronavirus Anzio, situazione invariata al 24 aprile 2020 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : Milano - 13.592 persone controllate - 316 sanzionate - 12 denunciate

