Coronavirus, ancora 420 morti (ieri erano 464): il totale sale a 25.969. Quasi 3mila guariti – Il bollettino della Protezione civile (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 24 aprile L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile segna ancora un calo nel numero dei pazienti attualmente positivi al Coronavirus. Oggi, infatti, diminuiscono di 321 unità e sono in totale 106.527 (ieri erano 106.848). Diminuisce leggermente il numero delle vittime: si registrano 420 nuovi decessi (ieri erano 464). Il totale delle persone decedute in Italia a causa del Covid-19 è di 25.969. Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 192.994, con un incremento di +3021 in un giorno (ieri erano 189.973). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 62.447 in 24 ore, il totale dei test è dunque arrivato a quota 1.642.356. Quanto alle ... Leggi su open.online Coronavirus - oltre 1000 nuovi contagi in Lombardia e 166 morti in un giorno. Milano soffre ancora : 412 positivi in più

Coronavirus il bollettino del 24 aprile 2020 : ancora più di 400 morti - Lombardia e Piemonte preoccupano ancora

Coronavirus - il bollettino : malati ancora in calo - 321 in meno. Altri 420 morti - 2.922 guariti. Calo dei casi in metà delle Regioni (Di venerdì 24 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 24 aprile L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile segnaun calo nel numero dei pazienti attualmente positivi al. Oggi, infatti, diminuiscono di 321 unità e sono in106.527 (106.848). Diminuisce leggermente il numero delle vittime: si registrano 420 nuovi decessi (464). Ildelle persone decedute in Italia a causa del Covid-19 è di 25.969. Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 192.994, con un incremento di +3021 in un giorno (189.973). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 62.447 in 24 ore, ildei test è dunque arrivato a quota 1.642.356. Quanto alle ...

chetempochefa : Per chi non l’avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor @RobertoBurioni dal 26 genna… - SkyTG24 : Una modella di 23 anni risulta ancora positiva al #Covid19 dopo quasi due mesi di isolamento. 'La stiamo studiando… - SkyTG24 : Coronavirus Bologna, 23enne ancora positiva dopo quasi due mesi - FantonBarbara : RT @fiane: E intanto Sgarbi sui giornali di oggi spiega a Fugatti e a tutti noi quando e come riaprire il Mart. Perché nonostante tutto que… - gaiaitaliacom : Coronavirus 23.970 i casi positivi in Emilia-Romagna dall’inizio della crisi, 247 in più rispetto a ieri. 549 nuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, Brusaferro: «Situazione migliore, ma ci sono ancora 106 zone rosse» Il Sole 24 ORE Coronavirus, 14 infettati in Geriatria a Rimini

Otto pazienti e sei operatori, tra infermieri e Oss (operatori socio sanitari), sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Ma la conta degli infettati potrebbe allungarsi ancora perché sono ...

Coronavirus, sono tornati a casa i coniugi «bloccati» in mare per 5 settimane

Sono tornati a casa i coniugi fidentini che si erano imbarcati sulla Costa Deliziosa, l'unica nave da crociera italiana che si trovava ancora in navigazione da quando è iniziata l'emergenza ...

Otto pazienti e sei operatori, tra infermieri e Oss (operatori socio sanitari), sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Ma la conta degli infettati potrebbe allungarsi ancora perché sono ...Sono tornati a casa i coniugi fidentini che si erano imbarcati sulla Costa Deliziosa, l'unica nave da crociera italiana che si trovava ancora in navigazione da quando è iniziata l'emergenza ...