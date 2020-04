Coronavirus, anche i produttori di disinfettante contro Trump: “Non iniettatevi i nostri prodotti” (Di venerdì 24 aprile 2020) Non solo medici: ora anche gli stessi produttori di prodotti anti-batterici mettono in guardia dalle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha ipotizzato che la cura possa venire dall’iniezione di disinfettanti nel corpo, dalla “cura del sole” e dai raggi ultravioletti. E anche i media nel mondo dal New York Times alla Bbc, avvertono sulle “cure pericolose” del “dottor Trump”. Fra i primi a reagire, il produttore britannico Reckitt Benckiser, titolare di brand molto diffusi di detergenti come Dettol e Lysol, che a poche ore dalle parole del presidente americano ha diffuso una nota di avvertimento al pubblico in cui, pur senza citare Trump, si denunciano i rischi d’ogni ipotetica iniezione di disinfettanti. “Come leader globali di prodotti per l’igiene e la salute – scrive l’azienda – ci ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Iss : “I contagi si riducono ovunque - ma è necessaria prudenza. Al Nord epidemia partita a gennaio - forse anche prima”

Coronavirus a Napoli : morto infermiere 57enne del Cardarelli - era anche sindacalista

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche i bimbi torneranno all’aperto (con le cautele) Corriere della Sera Coronavirus, le proposte di Confartigianato Firenze: "Rinegoziare gli affitti e sospendere gli sfratti"

Rinegoziare gli affitti, sospendere gli sfratti e estendere il credito d’imposta anche a laboratori e botteghe. Sono queste le proposte presentate oggi da Confartigianato Firenze al tavolo che il ...

Ufo nei cieli italiani, i complottisti: «Intervento alieno per diffondere il Covid col 5G»

Un video, risalente allo scorso gennaio, sta facendo il giro del web e secondo gli 'ufologi' si tratterebbe di un filmato assolutamente autentico. Leggi anche > Coronavirus, Marat Safin 'complottista' ...

