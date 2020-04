Coronavirus A Philadelphia corpi trasportati sul retro di un pickup | le foto che

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieDopo New York, anche daarrivano immagini shock sulla gestione dell’epidemianegli Stati Uniti. Sette colpi avvolti in teli bianchi sono statigrafati mentre venivano caricati suldi unaperto, fuori dall’ufficio del medico legale dell’ospedale Joseph W. Spellman. Laè stata immortalata dal quotidiano localeInquirer. The horror of thepandemic took an especially macabre turn on Sunday afternoon when a Fordtruck pulled up behind theMedical Examiner’s Office with five or six bagged bodies stacked in its open cargo bed. https://t.co/Qa3I8FDZrt— TheInquirer (@PhillyInquirer) April 21, 2020«Il trasporto deiin tal modo è una violazione del ...