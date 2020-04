**Coronavirus: 7 ‘dissidenti’ M5S votano sì a odg Meloni su Mes** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Sono stati 7 i deputati M5S che hanno votato a favore dell’odg Meloni sul Mes. Dalla lettura dei tabulati si tratterebbe di Cabras, Lombardo, Maniero, Nesci, Raduzzi, Vallascas, Vianello. Astenuta Corneli. L'articolo **Coronavirus: 7 ‘dissidenti’ M5S votano sì a odg Meloni su Mes** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Sono stati 7 i deputati M5S che hanno votato a favore dell’odgsul Mes. Dalla lettura dei tabulati si tratterebbe di Cabras, Lombardo, Maniero, Nesci, Raduzzi, Vallascas, Vianello. Astenuta Corneli. L'articolo: 7 ‘dissidenti’ M5Ssì a odgsuCalcioWeb.

bassi_suresh : RT @marcovaleriolp: La crisi da #coronavirus come occasione per una stretta sui dissidenti pure a Hong Kong. Arrestato tra gli altri Lee Ch… - FilippoRe : RT @marcovaleriolp: La crisi da #coronavirus come occasione per una stretta sui dissidenti pure a Hong Kong. Arrestato tra gli altri Lee Ch… - GianniVernetti : RT @marcovaleriolp: La crisi da #coronavirus come occasione per una stretta sui dissidenti pure a Hong Kong. Arrestato tra gli altri Lee Ch… - marcovaleriolp : La crisi da #coronavirus come occasione per una stretta sui dissidenti pure a Hong Kong. Arrestato tra gli altri Le… - GiovanniMoglia : RT @marcovaleriolp: La crisi da #coronavirus come occasione per una stretta sui dissidenti pure a Hong Kong. Arrestato tra gli altri Lee Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus ‘dissidenti’