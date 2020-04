Coronavirus, 500 italiani bloccati in Kenya: il grido di allarme di Fazzone (Di venerdì 24 aprile 2020) Circa 500 italiani sono ancora bloccati in Kenya, e non sono in grado di rientrate nel paese: vanno aiutati. A lanciare l’allarme il senatore di Forza Italia Fazzone. 500 italiani sono bloccati in Kenya, ed ancora non riescono a rientrare: la denuncia arriva da parte di Claudio Fazzone, senatore di Forza Italia e coordinatore del … L'articolo Coronavirus, 500 italiani bloccati in Kenya: il grido di allarme di Fazzone proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - 1500 firme in un giorno per l’Ospedale Cotugno

Coronavirus : Sicilia - manifesto firmato da 500 scrittori a sostegno cultura e case editrici

Coronavirus : Sicilia - manifesto firmato da 500 scrittori a sostegno cultura e case editrici (Di venerdì 24 aprile 2020) Circa 500sono ancorain, e non sono in grado di rientrate nel paese: vanno aiutati. A lanciare l’il senatore di Forza Italia. 500sonoin, ed ancora non riescono a rientrare: la denuncia arriva da parte di Claudio, senatore di Forza Italia e coordinatore del … L'articolo, 500in: ildidiproviene da www.meteoweek.com.

lorepregliasco : Andamento settimanale dei casi per regione. Guardate le curve di Piemonte (grigio) e Veneto (azzurro): da fine marz… - La7tv : #piazzapulita In Italia si stimano in totale circa 160mila norme, in Germania 5.500. E anche nell’emergenza coronav… - Viminale : Misure anti-#Covid_19, quasi 400.000 controlli il #23aprile: ??283.500 persone ??107.350 esercizi/attività. Dall'… - AlanPoll : RT @marifcinter: I dati della #Lombardia del 23 aprile: +200 morti, +1.073 casi totali, -27 in terapia intensiva, +12.016 tamponi, -500 ric… - MaraPiccin : RT @TRIESTEALLNEWS: “La #Regione aiuti i settori dell’#acconciatura e dell’#estetica, che insieme danno lavoro a oltre 7 mila persone in #F… -