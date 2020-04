Coronavirus | 1500 firme in un giorno per l’Ospedale Cotugno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Marciano ha lanciato una petizione online sulla piattaforma chenge.org per fare dell’Ospedaledi Napoli un Centro di ricerca nazionale per le malattie infettive. “È straordinario l’entusiasmo che ho registrato intorno a questa iniziativa. In unabbiamo superato le 1.500– afferma Marciano – Sono numeri che dimostrano come l’Ospedale, ancora di più in questo momento, rappresenti un solido riferimento scientifico per Napoli, per la Campania e per il Paese. Il coraggio, la competenza, l’efficienza e la professionalità messa in campo da quest’Ospedale, dalla direzione aziendale, dai suoi medici, dai suoi infermieri e dal personale tutto, sono l’immagine di un ...