Contributo alle famiglie residenti in Campania A chi è rivolto | domanda e importo bonus

Leggi su 2anews

(Di venerdì 24 aprile 2020) Regione: Domande e risposte per richiedere ilin. Come inviare la, a chi spetta e documentazione dagare. La Regionecon il Decreto 198 del 17/4/2020 pubblicato sul Burc n. 86 del 20/04/2020, ha destinato unper l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19. Vediamocome inviare la richiesta, i documenti dagare e tutte le domande con relative risposte per ricevere tutte le informazioni utili. Quali sono le modalità e i termini di presentazione dellaper il#conle? L’unico modo per presentare laper le misure straordinarie di sostegnoinper ...