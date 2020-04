Consiglio dei Ministri, ok a DEF (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Terminata dopo meno di tre ore, la riunione del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al Documento di economia e finanza(DEF). Lo si apprende da più fonti di Governo. “Se non si fosse materializzato il cigno nero della crisi epidemica, l‘economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento nell’anno in corso. Tale ripresa avrebbe condotto ad una modesta espansione nel primo trimestre dell’anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello 0,6 per cento formulata nella Nadef di settembre 2019″. È quanto si legge nella bozza del DEF sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Leggi su quifinanza Def : Pil -8% - deficit al 10 - 4% - debito al 155 - 7%. Alle 10 il consiglio dei ministri

Taglio dei vitalizi alla Camera. La delibera Fico perde i primi pezzi. Il Consiglio di giurisdizione allarga le maglie. Assegni più ricchi per gli ex (che esultano) in difficoltà

