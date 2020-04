Confagricoltura: bene il ripristino della cambiale agraria, strumento utile per le imprese (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – bene la decisione di ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) di rilanciare la cambiale agraria e della pesca. Positivo il commento del Presidente di Confagricoltura, Massimo Giansanti, sulla decisione dell’Istituto di stanziare 30 milioni di euro che consentirà di erogare prestiti alle imprese agricole di importo fino a 30.000 euro a tasso zero, con una durata di cinque anni, di cui i primi due anni di preammortamento: “Esprimiamo apprezzamento per l’intervento messo in atto oggi da Ismea, particolarmente utile per sostenere il settore primario impegnato ad affrontare l’emergenza coronavirus”. La cambiale agraria – spiega Confagricoltura in una nota – è uno strumento di finanziamento agile che viene utilizzato dalle imprese per sostenere le spese di gestione ordinaria e per le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) –la decisione di ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) di rilanciare lapesca. Positivo il commento del Presidente di, Massimo Giansanti, sulla decisione dell’Istituto di stanziare 30 milioni di euro che consentirà di erogare prestiti alleagricole di importo fino a 30.000 euro a tasso zero, con una durata di cinque anni, di cui i primi due anni di preammortamento: “Esprimiamo apprezzamento per l’intervento messo in atto oggi da Ismea, particolarmenteper sostenere il settore primario impegnato ad affrontare l’emergenza coronavirus”. La– spiegain una nota – è unodi finanziamento agile che viene utilizzato dalleper sostenere le spese di gestione ordinaria e per le ...

(Teleborsa) - Bene la decisione di ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) di rilanciare la cambiale agraria e della pesca. Positivo il commento del Presidente di ...

Rilancio agroalimentare, Confagricoltura: “Serve piano strategico Europeo”

É la dichiarazione rilasciata dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti ... L’emergenza sanitaria ha dimostrato che la produzione agroalimentare è un bene pubblico da tutelare e ...

É la dichiarazione rilasciata dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti ... L'emergenza sanitaria ha dimostrato che la produzione agroalimentare è un bene pubblico da tutelare e ...