Classifica contagi coronavirus nel mondo: contagi, morti e guarigioni. USA in testa, Italia terza dietro alla Spagna (Di venerdì 24 aprile 2020) L’emergenza coronavirus è divampata in tutto il mondo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia: la malattia si sta diffondendo rapidamente, non ci sono vaccini, le difese immunitarie della popolazione globale non conoscono questo virus che continua a mietere vittime. Gli USA sono il Paese col maggior numero di casi. L’Italia è la terza Nazione per numero di casi. Di seguito la Classifica dei contagi di coronavirus nel mondo. DATI AGGIORNATI AL 24 APRILE: Classifica contagi coronavirus NEL mondo (PRIMI 10 PAESI): 1. USA 890.719 (50.836 morti) 2. Spagna 219.764 (22.524 morti) 3. Italia 192.994 (25.969 morti) 4. Francia 158.183 (21.856 morti) 5. Germania 153.584 (5.577 morti) 6. Gran Bretagna 143.464 (19.506 morti) 7. Turchia 101.790 (2.491 morti) 8. Iran 88.194 (5.574 morti) 9. Cina 82.804 (4.632 morti) 10. Russia 68.622 ... Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna

Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna

Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna (Di venerdì 24 aprile 2020) L’emergenzaè divampata in tutto il, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia: la malattia si sta diffondendo rapidamente, non ci sono vaccini, le difese immunitarie della popolazione globale non conoscono questo virus che continua a mietere vittime. Gli USA sono il Paese col maggior numero di casi. L’Italia è la terza Nazione per numero di casi. Di seguito ladeidinel. DATI AGGIORNATI AL 24 APRILE:NEL(PRIMI 10 PAESI): 1. USA 890.719 (50.836) 2. Spagna 219.764 (22.524) 3. Italia 192.994 (25.969) 4. Francia 158.183 (21.856) 5. Germania 153.584 (5.577) 6. Gran Bretagna 143.464 (19.506) 7. Turchia 101.790 (2.491) 8. Iran 88.194 (5.574) 9. Cina 82.804 (4.632) 10. Russia 68.622 ...

Consulenza_Agr : La fase 2 dell'#epidemia prevede il #progressivo ritorno alla #normalità, con la ripresa delle attività produttive.… - AgenziaOpinione : - Luca80093108 : RT @UtherPe: Torino supera Bergamo nella classifica dei contagi. Corso Vercelli Anarchici Vs. Polizia - UtherPe : Torino supera Bergamo nella classifica dei contagi. Corso Vercelli Anarchici Vs. Polizia - alesmari8 : RT @waltergianno: ?? #Covid19 in #Italia. Nessuna Regione d'Italia è a zero contagi. #Lombardia (+1.161) è in testa alla classifica. Poi c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica contagi Coronavirus, San Marino ha il primato mondiale dei contagi la Repubblica Notizie Lazio – Atalanta, Gomez: “Speriamo di ripartire il 4 maggio, il calcio deve farlo”

Ma il calcio è un’industria nel settore dell’intrattenimento ... In Argentina la situazione è migliore dell’Italia e della Spagna. A Bergamo i numeri del contagio sembrano in calo, non possiamo ...

Coronavirus, l'Iss: "Dati migliori ma non si torna alla vita di prima. Un quarto dei contagi in famiglia"

Detto che per una ripartenza del calcio, al di là della risposta di prammatica «decide il governo», gli ... rispondono a una delle domande più ricorrenti di queste settimane: questi due o tremila ...

Ma il calcio è un’industria nel settore dell’intrattenimento ... In Argentina la situazione è migliore dell’Italia e della Spagna. A Bergamo i numeri del contagio sembrano in calo, non possiamo ...Detto che per una ripartenza del calcio, al di là della risposta di prammatica «decide il governo», gli ... rispondono a una delle domande più ricorrenti di queste settimane: questi due o tremila ...