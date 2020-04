Cinema, le imprese campane chiedono misure straordinarie. Ecco le richieste sul tavolo di De Luca (Di venerdì 24 aprile 2020) Accelerare i risultati del tavolo tecnico con la Regione Campania, inserire le imprese culturali e del settore Cinema, ora escluse, negli strumenti straordinari che la Regione sta varando a partire dal piano socio-economico, finanziare subito sul triennio e con maggior dotazione la legge 30, rendere rapida l’erogazione dei fondi. Queste alcune delle richieste che il comparto Cinema invia, insieme ad una serie di idee e proposte, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, insieme attraverso Cna Cinema e Audiovisivo, Clarcc (Coordinamento Lavoratori Regione Campania Cinema e audiovisivi) e Cfcc (Coordinamento Festival e Rassegne Cinematografici Campania). “Per tutto il comparto campano – spiega Davide Mastropaolo, presidente dell’associazione Clarcc – la crisi era già pienamente in corso a partire dal mese di febbraio quando, a causa delle ... Leggi su ildenaro Imprese del cinema - pressing sulla Regione per gli aiuti (Di venerdì 24 aprile 2020) Accelerare i risultati deltecnico con la Regione Campania, inserire leculturali e del settore, ora escluse, negli strumenti straordinari che la Regione sta varando a partire dal piano socio-economico, finanziare subito sul triennio e con maggior dotazione la legge 30, rendere rapida l’erogazione dei fondi. Queste alcune delleche il compartoinvia, insieme ad una serie di idee e proposte, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, insieme attraverso Cnae Audiovisivo, Clarcc (Coordinamento Lavoratori Regione Campaniae audiovisivi) e Cfcc (Coordinamento Festival e Rassegnetografici Campania). “Per tutto il comparto campano – spiega Davide Mastropaolo, presidente dell’associazione Clarcc – la crisi era già pienamente in corso a partire dal mese di febbraio quando, a causa delle ...

