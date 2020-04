Ciclismo, gli organizzatori della Vuelta: “Il Tour non può sminuire noi ed il Giro d’Italia” (Di venerdì 24 aprile 2020) Precedenza al Tour de France e il resto si vedrà. Sembra al momento questa la filosofia dell’UCI, che anche nell’indicare la prima bozza di calendario per ripartire dopo il Coronavirus, al momento come data certa ha dato solamente quella della Grande Boucle e del Mondiale in Svizzera. Le proteste da parte di corridori e addetti ai lavori non sono mancate. Ad esprimere il proprio giudizio anche gli organizzatori della Vuelta a España: “Siamo tutti con il Tour ma non si può mettere il Tour contro tutti. Non si possono sminuire la Vuelta o il Giro. Dopo il calcio, la Vuelta è il secondo evento spagnolo che raggiunge più Paesi” le parole del direttore della corsa iberica Javier Guillén ad AS. Ancora incerto ovviamente il percorso: “Stiamo lavorando molto intensamente per prepararci a tutti gli scenari. La ... Leggi su oasport Ciclismo - la NextGen maschile : i 5 migliori Under23 del mondo. Remco Evenepoel e Tadej Pogacar giganteggiano in cima alla graduatoria

