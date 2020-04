Ciclismo, Elia Viviani: “Giro d’Italia ad ottobre ottima opzione. Non mi pesa attendere un anno per andare alle Olimpiadi” (Di venerdì 24 aprile 2020) Uno dei simboli del Ciclismo tricolore. In una stagione che sarebbe stata fondamentale per lui, con il titolo olimpico da difendere, Elia Viviani si è ritrovato a dover rimandare, come tutti, l’appuntamento a Cinque Cerchi. Il campione europeo su strada però non si è abbattuto e attende la fine di questa situazione tragica per poter ripartire più forte di prima. Ieri è stato intervistato dall’ANSA. “Voglio essere ottimista sul fatto che a breve la risolviamo. L’Italia, l’Europa e il mondo stanno facendo grandi sacrifici per superare questa pandemia e mi auguro che con questo slittamento tra un anno la situazione sarà più tranquilla e impareremo a conviverci e chissà che i tempi per questo vaccino si riducano un po’ in modo da farlo diventare un virus come tanti altri”. Sul Giro ... Leggi su oasport Elia Viviani : «Il ciclismo a porte chiuse non ha senso. Mi alleno con i percorsi virtuali»

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2020 in DIRETTA : Elia Viviani ci riprova nella madison - Maria Giulia Confalonieri mira all’oro nella corsa a punti

Ciclismo su pista - Mondiali 2020 : Benjamin Thomas vince la medaglia d'oro nell'omnium - Elia Viviani lontano dal podio

