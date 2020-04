Chiusi in casa | attaccati alla bottiglia | vola la vendita di alcolici durante il lockdown

matteosalvinimi : Gli italiani sono chiusi in casa, controllati con i droni e gli elicotteri, e i boss condannati in via definitiva p… - PiazzapulitaLA7 : 'A dire 'state chiusi in casa' sono buoni tutti. E' facile. Nel caos mondiale però gli altri Paesi stanno riorganiz… - giornalettismo : L'ennesimo stravolgimento della narrazione sul #lockdown. Gli italiani sarebbero costretti a restare in casa perché… - ivanus_ana : RT @ANTUDOinfo: Ci è stato detto che è permesso uscire per lavorare. E per comprare. Poi dobbiamo stare chiusi in casa e zitti. Non è che i… - mashiro_17 : @Antonio_Alfieri @AlexTheLondoner @RobertoBurioni Sarebbe vero se in tutto il mondo facessero i cazzi che vogliono… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusi casa Coronavirus, la ribellione degli over 60: «Noi chiusi in casa? Una follia» Corriere della Sera 25 aprile a casa, tutte le iniziative: flash mob dal balcone per cantare Bella Ciao

Il coronavirus non ferma le celebrazioni del 25 Aprile. Il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo a causa dell’emergenza sanitaria cambia modalità: impossibili i grandi eventi in ...

Il virus blocca anche i ballerini del Teatro Massimo: "Il futuro della danza non è sul web"

"A casa senza stipendio. E' tutto buio al momento ... Molte Fondazioni e corpi di ballo sono stati chiusi. Lo conferma anche il fatto che al Massimo - ha sottolineato - abbiamo nella stagione 3 titoli ...

