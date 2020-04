"Chiedete a lui se il centrodestra esiste ancora". Salvini scarica Berlusconi in diretta: oltre l'aria di crisi (Di venerdì 24 aprile 2020) C'è aria di crisi nel centrodestra. L'endorsement di Silvio Berlusconi al governo e il sì al Mes non sono andati giù agli alleati. A rompere il silenzio è Matteo Salvini che a riguardo non nasconde un certo rammarico: "Mi spiace che Berlusconi dica esattamente quello che dicono Prodi e Renzi, ma saranno il futuro e i nostri figli a dirci se avrà avuto ragione quello sciocco di Salvini", attacca il leader della Lega ospite ad Agorà su Rai3. L'ex ministro dell'Interno non lesina frecciatine a chi ha "tradito" Lega e Fratelli d'Italia per i giallorossi: "Chiedetelo a Berlusconi se esiste ancora il centrodestra - chiosa in collegamento con Serena Bortone -. Secondo me è una via sbagliata quella di mettersi nelle mani della Germania e dell'Unione Europea senza cambiare condizioni". Salvini non ha dubbi, "per ora le ... Leggi su liberoquotidiano Wanda Nara sbotta : «Basta domande su Icardi. Chiedete a lui»

