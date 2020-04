“Che giornata di me*da…”: Mara Venier sbotta, lo sfogo inattesu su Instagram (Di venerdì 24 aprile 2020) Mara Venier nostalgica su Instagram Nonostante il periodo d’emergenza sanitaria per il Covid-19, settimane fa Mara Venier ha chiesto ai verti di Viale Mazzini di continuare ad andare in onda con Domenica In. Ovviamente lo storico format estivo della Rai ha subito dei radicali cambiamenti. Niente pubblico in studio, collaboratori con mascherine e guanti e gli ospiti solo in collegamento via Skype. Anche se la situazione non è delle migliori, la conduttrice veneta e il suo format riescono a tenere incollati circa quattro milioni di telespettatori. Oltre al piccolo schermo, la moglie di Nicola Carraro è particolarmente attiva su Instagram dove ha circa due milioni di follower. Quasi ogni sera realizza delle Stories mostrando il panorama che si vede dalla sua cucina e cosa prepara per cena. Nella giornata di martedì la professionista era abbastanza giù di ... Leggi su kontrokultura Andrea Montovoli deluso dal Grande Fratello Vip : “Che giornata di merd*!” (Di venerdì 24 aprile 2020)nostalgica suNonostante il periodo d’emergenza sanitaria per il Covid-19, settimane faha chiesto ai verti di Viale Mazzini di continuare ad andare in onda con Domenica In. Ovviamente lo storico format estivo della Rai ha subito dei radicali cambiamenti. Niente pubblico in studio, collaboratori con mascherine e guanti e gli ospiti solo in collegamento via Skype. Anche se la situazione non è delle migliori, la conduttrice veneta e il suo format riescono a tenere incollati circa quattro milioni di telespettatori. Oltre al piccolo schermo, la moglie di Nicola Carraro è particolarmente attiva sudove ha circa due milioni di follower. Quasi ogni sera realizza delle Stories mostrando il panorama che si vede dalla sua cucina e cosa prepara per cena. Nelladi martedì la professionista era abbastanza giù di ...

