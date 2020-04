Che cosa sta facendo il Papa per evitare che la pandemia dilaghi in Africa (Di venerdì 24 aprile 2020) L’interessamento del Papa non è solo per l’Italia e la sua diocesi di Roma ma anche per gli altri Paesi colpiti dal Covid-19. A partire da quelli Africani, che potrebbero diventare il prossimo epicentro della pandemia. Non a caso l’Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato la distribuzione di 1 milione di tamponi in Africa per i giorni in corso. E, rispetto a quanto notificato il 17 aprile dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la curva è continuata a salire rispetto all’aumento del 51 per cento e del 60 per cento dei casi e dei decessi accertati nella penultima settimana. Secondo gli ultimi dati, aggiornati a ieri dal Center for Systems Science and Engineering (Csse) della Johns Hopkins University, sono 23.460 i casi di contagio e 1159 i decessi rispetto agli oltre 18.000 e quasi 1.000 complessivi ... Leggi su linkiesta Coronavirus - Fase 2 : cosa potremo fare? Negozi dall?11 maggio - ristoranti dal 18. Trasporti - bambini - anziani - mascherine - autocertificazioni

Che cosa accade nel naso quando arriva il Covid 19

La quarantena degli immigrati ci costa un occhio della testa : ecco che cosa è stato disposto (Di venerdì 24 aprile 2020) L’interessamento delnon è solo per l’Italia e la sua diocesi di Roma ma anche per gli altri Paesi colpiti dal Covid-19. A partire da quellini, che potrebbero diventare il prossimo epicentro della. Non a caso l’Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato la distribuzione di 1 milione di tamponi inper i giorni in corso. E, rispetto a quanto notificato il 17 aprile dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la curva è continuata a salire rispetto all’aumento del 51 per cento e del 60 per cento dei casi e dei decessi accertati nella penultima settimana. Secondo gli ultimi dati, aggiornati a ieri dal Center for Systems Science and Engineering (Csse) della Johns Hopkins University, sono 23.460 i casi di contagio e 1159 i decessi rispetto agli oltre 18.000 e quasi 1.000 complessivi ...

CottarelliCPI : In attesa di sapere cosa deciderà il Consiglio Europeo, la #BCE ha preso un'importantissima decisione: accettare in… - Fedez : Gasparri che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi ?? Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 ann… - borghi_claudio : Secondo voi #giuseppi e i poveretti che ha ingannato finora lo capiscono cosa vuol dire 'Eurobond e mutualizzazioni… - novellarese : RT @Drittorovescio_: 'Quando governa la sinistra risposte che ha da dare, qualunque cosa accade, sono sempre due: immigrati e tasse' A #D… - ilpoeta15111984 : RT @Tizzy44196287: Lagarde: ‘Acquistare debito direttamente da governi zona euro potrebbe essere illegale’ ??????? ??Ci comunica che la BCE NO… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Che cosa è successo oggi? – Giovedì 23 aprile 2020 Radio Popolare Da Margot Robbie a Emma Watson, le (neo) trentenni che ci piacciono da morire

Proprio come te, anche noi siamo sorpresi che l'inizio degli Anni Novanta non sia stato 10 anni fa ... Eppure la cosa è ampiamente dimostrata. A celebrare questo traguardo, i 30, sette artiste (7, ...

Le scelte gastronomiche poco sane sono una costante della quarantena, ma quello che mangiamo riflette il nostro stato d’animo

«Non è esattamente una notizia riconoscere che, in tempi di merda, la cosa naturale da fare è mangiare quello che ha un buon sapore, senza pensare troppo ai benefici per la salute». L’Italia non fa ...

Proprio come te, anche noi siamo sorpresi che l'inizio degli Anni Novanta non sia stato 10 anni fa ... Eppure la cosa è ampiamente dimostrata. A celebrare questo traguardo, i 30, sette artiste (7, ...«Non è esattamente una notizia riconoscere che, in tempi di merda, la cosa naturale da fare è mangiare quello che ha un buon sapore, senza pensare troppo ai benefici per la salute». L’Italia non fa ...