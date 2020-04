Chanel Totti si prende la scena Ed è sempre più identica a mamma Ilary Blasi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ci sono anche Francescotra i vip che ogni giorno documentano su Instagram il loro quotidiano, specie in questi giorni di quarantena. Ma se l’altro giorno aveva sorpreso tutti la figlia più piccola dell’ex calciatore e della conduttrice, Isabel, apparsa durante una diretta social di papà, ora è l’altra principessa di casa arsi laha quasi 13 anni e ha debuttato sul social che spopola tra i giovanissimi, Tik Tok. Il suo profilo, anche grazie all’immensa popolarità dei suoi genitori, ha raggiunto oltre 20mila follower in pochi mesi e uno degli ultimi video che la vede ballare insieme al fratello maggiore Christian, Isabel e papà Francesco è subito diventato virale. Boom di like per il breve filmato in cui la secondogenita di casaimprovvisa una coreografia con la partecipazione ...