Castellammare | Pescatori donano oltre 100 kg di pesce alle famiglie bisognose

Leggi su tvio

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il sindaco Nicolò Rizzo: “Ancora una volta ihanno dimostrato grande solidarietà donando il pescato con un gesto che sarà ripetuto almeno due volte al mese. Sempre più orgoglioso dei miei concittadini che in questi giorni di grande difficoltà hanno costruito una importante rete di solidarietà” Hanno atteso che il tempo lo consentisse poi isi sono usciti nuovamente in mare per donare il pescato a chi ha bisogno: circa 100 kg diappena pescato, arrivato al molo die smistato dalla capitaneria di porto nel centro di raccolta alimentare istituito nella parrocchia di san Giuseppe La marineriase, che due settimane fa aveva già donato 70 kg dia chi ha difficoltà aggravate dall’emergenza coronavirus, ha deciso che ...