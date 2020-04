Cassani | «Chiediamo di poter tornare a pedalare all’aperto Lo sport è una medicina»

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il Secolo XIX intervista il ct azzurro Davide, che è anche responsabile di tutte le Nazionali italiane di ciclismo. Lancia un appello affinché sia concesso ai ciclisti diin sella alle bici il prossimo 4 maggio. Con le dovute precauzioni, naturalmente. «Una semplice richiesta a chi siede nella stanza dei bottoni, perché capisca che qualunque resistenza ha un limite e che noi amanti della bicicletta l’abbiamo quasi raggiunto». Il ct chiede il minimo sindacale. «all’aperto, da soli, senza formare gruppi né assembramenti salvo piccole eccezioni, come marito e moglie che dormendo insieme magari possono anchevicini. Chiedo troppo?». Perché lofa bene alla salute, e adesso bisogna stare bene. «e in generale farefa bene alla salute, è una ...

“Fate pedalare l’Italia, si rinasce anche in bici”. Così il ct della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, torna a chiedere di poter ripartire con gli allenamenti individuali in bicicletta ...Cassani ricorda che fin dall'inizio del lockdown italiano "io per primo ho invitato ... Ogni giorno scendono in campo quattro giocatori a rotazione sui sei al via. I tennisti coinvolti hanno dovuto ...