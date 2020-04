Case per anziani a Milano. Fino a marzo senza protezioni. Per i pm non fu imposto l’obbligo delle mascherine. E diversi pazienti furono accolti senza fare i tamponi (Di venerdì 24 aprile 2020) Pezzo dopo pezzo, iniziano ad incastrarsi i tasselli dell’inchiesta sui decessi nelle Case di cura della Lombardia. Cliniche per anziani diventati focolai del covid-19 a causa di quella che appare come una lunga serie di errori. Basti pensare che l’ultima scoperta è stata quella relativa alle mascherine che Fino a metà marzo, ossia per oltre tre settimane dallo scoppio dell’epidemia a Codogno, nelle cliniche risultavano un miraggio. La circostanza, già denunciata dai dipendenti, ha trovato conferma nell’assenza di indicazioni che raccomandassero a tutti gli operatori, e di conseguenza alle strutture, di usare le mascherine, dato che nelle disposizioni regionali, nazionali, internazionali si parlava di utilizzo nell’assistenza di pazienti Covid o casi sospetti, ma non nel rapporto con tutti gli ospiti. Peccato che nelle Case di cura, ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Oms : «Metà dei morti in Europa era in case di cura». La Repubblica Ceca anticipa le riaperture. In Canada - militari nelle case di cura

Il treno descritto da Carlo Rubbia — metafora del modello liberal-capitalista — che deve continuamente aumentare di intensità per continuare ad esistere, si è bruscamente fermato. Non potremo più ...

Quarantuno contagi in Rsa Cgil: "Colpa della politica"

Sulla vicenda della casa di riposo di Caltagirone, che ha registrato 41 contagiati da Covid-19, intervengono la Cgil, lo Spi, la Filcams e la Funzione pubblica regionali e del calatino, puntando il ...

