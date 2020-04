Carcere ai giornalisti, per Palazzo Chigi è legittimo. L’Avvocatura dello Stato alla Consulta in difesa della pena detentiva (Di venerdì 24 aprile 2020) Mandare i giornalisti anche in prigione quando sono accusati di diffamazione per l’Avvocatura dello Stato va bene. Tenere chi fa comunicazione costantemente sulla corda fa troppo comodo. E l’Avvocatura, rappresentando la Presidenza del Consiglio davanti alla Consulta nel giudizio di legittimità sul tema, ha appunto sostenuto che il Carcere ai giornalisti condannati per diffamazione è legittimo. Una posizione contro cui ha preso posizione il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, Carlo Verna (nella foto), motivando l’opposizione del Cnog all’udienza a porte chiuse sulla vicenda presso la Corte Costituzionale. “Sono certo che il premier, impegnato nella lotta al coronavirus, nulla sappia – ha affermato Verna – e noi del Consiglio nazionale abbiamo bisogno del suo tempo, che ora non può avere a ... Leggi su lanotiziagiornale Mafia - il colloquio di Graviano con i familiari : “Berlusconi e Alfano hanno fatto infamità al 41bis. Sul carcere duro decidono i giornalisti” (Di venerdì 24 aprile 2020) Mandare ianche in prigione quando sono accusati di diffamazione per l’Avvocaturava bene. Tenere chi fa comunicazione costantemente sulla corda fa troppo comodo. E l’Avvocatura, rappresentando la Presidenza del Consiglio davantiConsulta nel giudizio di legittimità sul tema, ha appunto sostenuto che ilaicondannati per diffamazione è. Una posizione contro cui ha preso posizione il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei, Carlo Verna (nella foto), motivando l’opposizione del Cnog all’udienza a porte chiuse sulla vicenda presso la Corte Costituzionale. “Sono certo che il premier, impegnato nella lotta al coronavirus, nulla sappia – ha affermato Verna – e noi del Consiglio nazionale abbiamo bisogno del suo tempo, che ora non può avere a ...

