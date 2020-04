Calciomercato Napoli | si pensa a Samuel Umtiti per sostituire Kalidou Koulibaly

Leggi su calciomercato.napoli

(Di venerdì 24 aprile 2020)sarebbe finito nella lista degli obiettivi di Cristiano Giuntoli per ildel futuro. Bisogna cercare l’erede di, che piace a mezza Europa e potrebbe quindi abbandonare la maglia azzurra. Stando a quanto rivela il portale spagnolo ‘Sport’, il club partenopeo starebbe seguendo con attenzione l’evolversi della situazione al Barcellona del difensore centrale. Dovesse finire sul mercato, ilsarebbe pronto a farsi avanti per affidargli il posto di KK, mettendo a posto la difesa. Secondo ‘Sport’ ilavrebbe già avviato i primi contatti, ma l’ostacolo principale resta la volontà del calciatore, che non sembra così tanto intenzionato a lasciare i blaugrana. Per strappare il benestare del difensore servirà dunque prospettargli un progetto che lo convinca. Non sarà ...