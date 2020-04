Calciomercato Inter, panchina ad impatto zero: gli obiettivi dei nerazzurri (Di venerdì 24 aprile 2020) Calciomercato Inter, panchina ad impatto zero: gli obiettivi dei nerazzurri, dalla sfida Mertens-Giroud ad Emerson Palmieri Una squadra XXL, partendo da una panchina davvero incredibile. L’Inter – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – sta già pensando ai colpi del futuro. Gli obiettivi dei nerazzurri sono davvero tanti: in attacco, si legge, testa a testa Mertens-Giroud. Arthur del Barcellona rimane il nome doc, mentre Emerson Palmieri rimane in prima fila. E attenzione anche alle dichiarazioni di Vertonghen, che più volte ha strizzato l’occhio all’Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter - Vertonghen : «Mi affascina l’Italia»

Calciomercato - Lazio e Inter tentano il colpo grosso. Il Parma pensa in grande - offerta del Psg al Milan

Mertens alla Roma?/ Calciomercato - nuovo assalto al bomber : concorrenza Inter (Di venerdì 24 aprile 2020)ad: glidei, dalla sfida Mertens-Giroud ad Emerson Palmieri Una squadra XXL, partendo da unadavvero incredibile. L’– come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – sta già pensando ai colpi del futuro. Glideisono davvero tanti: in attacco, si legge, testa a testa Mertens-Giroud. Arthur del Barcellona rimane il nome doc, mentre Emerson Palmieri rimane in prima fila. E attenzione anche alle dichiarazioni di Vertonghen, che più volte ha strizzato l’occhio all’Italia. Leggi su Calcionews24.com

FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - internewsit : Conte, ecco il vice Lukaku! Giroud sarà un giocatore dell'Inter - CdS - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, testa a testa #Giroud-#Mertens: i fattori per la scelta - TuttoIlMercato : Secondo @Sport_Mediaset, l'#Inter avrebbe stanziato per #Chiesa un budget di 40 mln cash. Per battere la concorrenz… - infoitsport : Calciomercato, arrivano conferme | “Vado all’Inter” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, ottime notizie! “Il presidente ha deciso” Cittaceleste.it Calciomercato Inter, panchina ad impatto zero: gli obiettivi dei nerazzurri

Una squadra XXL, partendo da una panchina davvero incredibile. L’Inter – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – sta già pensando ai colpi del futuro. Gli obiettivi dei nerazzurri ...

Jugovic: "Mi rivedo in Khedira: fa tutto! Champions? L’ora della Juve è vicina"

Rivedere il sorriso che Vladimir Jugovic accenna prima di dare alla Signora la sua seconda Champions è un esercizio che i tifosi fanno da anni per tirarsi su. Non c’è il rischio che il serbo, ex Lazio ...

Una squadra XXL, partendo da una panchina davvero incredibile. L’Inter – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – sta già pensando ai colpi del futuro. Gli obiettivi dei nerazzurri ...Rivedere il sorriso che Vladimir Jugovic accenna prima di dare alla Signora la sua seconda Champions è un esercizio che i tifosi fanno da anni per tirarsi su. Non c’è il rischio che il serbo, ex Lazio ...