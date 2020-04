Calciomercato | doppietta dal Napoli | non solo Milik | mossa a sorpresa di Paratici!

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 24 aprile 2020) ALLAN JUVENTUS- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a spingere i piede sull’acceleratore per. L’attaccante polacco piace parecchio a Paratici e sarebbe stato individuato come pedina ideale del prossimo attacco bianconero. Non, la Juventus potrebbe irrompere con forte decisione anche su Allan, altro giocatore graditissimo da Sarri, anche se l’Everton sarebbe pronto a soffiare il centrocampista ai partenopei. Allan Juventus, trattativa complicata: il piano di Paratici Come detto, Allan piace parecchio all’Everton, società pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash importante per convincere De Laurentiis a dire sì. Leggi anche: Pogba Juventus, assist dall’Inghilterra: ecco perché l’affare è possibile Paratici potrebbe sacrificare Bernardeschi ...