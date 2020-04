Calcio | ripresa allenamenti Rezza ISS | Scelta difficile | | ma intanto la FIGC

Eurosport_IT : Ripresa del campionato? La curva del Genoa si scatena: 'Ci sono 25.000 morti e si prospetta l'utilizzo di tamponi p… - capuanogio : #Rezza (ISS) sull'eventuale ripresa del calcio: 'Credo sia una decisione difficile da prendere, ma per questo sport… - AntoVitiello : #Scaroni all'Ansa: 'Il #Milan è una società di calcio, la cui vocazione primaria è giocare a calcio. Se ci sono i p… - marcullo02 : RT @capuanogio: #Rezza (ISS) sull'eventuale ripresa del calcio: 'Credo sia una decisione difficile da prendere, ma per questo sport non ci… - tuttosport : #Malagò: '#Spadafora lunedì avrà il piano ripresa sul tavolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio ripresa

La Voce di Mantova

Sono giorni decisivi per il prossimo futuro del calcio dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, e non solo in Italia: pure in Europa, con la UEFA che in questi giorni sta passando di riunione in ...Tema anche oggi all’ordine del giorno nel mondo dello sport, è certo la possibile ripresa degli allenamenti, di calcio in primis, dopo lo stop imposto per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. A ...