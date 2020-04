Calcio, la Champions League ed Europa League ripartono in agosto (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Calcio ripartirà? Sembra proprio di sì, almeno per quanto riguarda Champions League ed Europa League. Lo ha stabilito il Comitato Esecutivo della Uefa, che dopo la riunione in videoconferenza del 22 aprile con le 55 Federazioni affiliate, ha tracciato le linee guida che ciascuna nazione dovrà seguire da qui ai prossimi mesi. Il messaggio del massimo organismo calcistico europeo è stato chiaro: si faccia di tutto per finire i campionati entro il 3 agosto. E lo si faccia cercando di rispettare i format tradizionali. Che cosa significa? Che l'auspicio della Uefa è quello che entro qualche settimana i campionati ripartano in maniera canonica (se pur a porte chiuse), per completare tutte le giornate che mancano alla fine dei vari tornei e avere così una classifica finale «normale». Questo perché la necessità più ... Leggi su gqitalia Tutto sul 'piano B' se il calcio non riparte : il Napoli (per ranking) può sperare nella Champions

Tutto sul 'piano B' se il calcio non riparte : il Napoli può sperare nella Champions

Calcio - Champions League 2020 : la Uefa fissa la data della Finale il 29 agosto a Istanbul (Di venerdì 24 aprile 2020) Ilripartirà? Sembra proprio di sì, almeno per quanto riguardaed. Lo ha stabilito il Comitato Esecutivo della Uefa, che dopo la riunione in videoconferenza del 22 aprile con le 55 Federazioni affiliate, ha tracciato le linee guida che ciascuna nazione dovrà seguire da qui ai prossimi mesi. Il messaggio del massimo organismo calcistico europeo è stato chiaro: si faccia di tutto per finire i campionati entro il 3. E lo si faccia cercando di rispettare i format tradizionali. Che cosa significa? Che l'auspicio della Uefa è quello che entro qualche settimana i campionati ripartano in maniera canonica (se pur a porte chiuse), per completare tutte le giornate che mancano alla fine dei vari tornei e avere così una classifica finale «normale». Questo perché la necessità più ...

SkySport : LUKAKU DAY ? #SlaviaInter 1-3 ? PRIMO GOL IN CHAMPIONS CON L’INTER PER ROMELU LUKAKU ? ? #Martinez (19’) ? #Soucek… - SkySport : Champions ed Europa League, la decisione Uefa: 'Qualificazione in base a merito sportivo' - SkySport : Champions League ed Europa League: le date nel piano Uefa per la ripartenza - AdaRidolfo : RT @intoccabile_l: @AlbertoBagnai Ma siiii daiiii facciamolo Nel nuovo mondo ci dovrà essere anche una sola squadra di calcio per tutti che… - intoccabile_l : @AlbertoBagnai Ma siiii daiiii facciamolo Nel nuovo mondo ci dovrà essere anche una sola squadra di calcio per tutt… -