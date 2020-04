Calcio: Casini, ‘Gazzoni amico buono e leale, Bologna lo ricordi come merita’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “La scomparsa di Giuseppe Gazzoni Frascara è un momento di grande tristezza per la città di Bologna che lo ha conosciuto negli anni migliori come grande presidente dell’Associazione industriali ed anche della squadra di Calcio della nostra città. Per me, come per tanti altri, è stato un amico buono e leale, nei momenti di successi politici ed anche nelle fasi difficili della mia vita”. Lo afferma Pier Ferdinando Casini. L'articolo Calcio: Casini, ‘Gazzoni amico buono e leale, Bologna lo ricordi come merita’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Calcio : Casini - 'Gazzoni amico buono e leale - Bologna lo ricordi come merita'

