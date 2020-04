Burioni a Trump | contro il virus sole e iniezioni di disinfettante? Si rischia di fare

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 aprile 2020)straccia. O meglio, boccia in toto le sue ricette anti Covid-19.die bagni di. Sulla indicazioni del presidente Usa chiamate in causail corona, la prima reazione del virologo Roberto, che della lotta alle fake news ha fatto una missione, è: «Su simili affermazioni non ho commenti da, sinceramente». Un’osservazione però l’esperto l’aggiunge. E la sculacciata a “The Donald” arriva forte e chiara alle orecchie di tutti. Sonoramente: «In momenti come questo – dice all’Adnkronos Salute il virologo – tutti coloro che hanno grandi responsabilità. Devono misurare le parole, perché i danni della disinformazione medica possono essere tragici».stracciae le sue “ricette” anti Covid-19 Del resto, come ...