Buongiorno dalla Borsa 24 aprile 2020

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Tele) – Chiusura sulla parità per ladi New York, con il Dow Jones che si attesta a 23.515,26 punti; al contrario, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 8.641,5 punti. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dello 0,86% e chiude a 19.262 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,50%, con chiusura a 10.564 punti. Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Vendite a piene mani su Francoforte, che soffre un decremento dell’1,63%; sotto pressione Londra, che accusa un calo dell’1,35%; seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell’1,25%. Il settore bancario, con il suo -2,43%, si attesta come peggiore del mercato. Affonda sul mercato BPER, che soffre con un calo del 3,16%. Nel Regno Unito, il valore delle ...